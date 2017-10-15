أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، عن مقتل اللواء عبد الله خسروي، قائد كتيبة "فاتحين"، إثر معارك في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن "عبدالله خسروي" من مدينة آراك مركز المحافظة المركزية، كان يتولى قيادة كتيبة "الفاتحين" في الدفاع عن المراقد في سوريا.

وشهد شهر آب الماضي، مصرع أكثر من 5 قياديين في الحرس الثوري في سوريا، أبرزهم اللواء مصطفى خوش محمدي، الذي لقي مصرعه في قصف أمريكي قرب الحدود السورية العراقية، والقيادي محمد تاج والعقيد مرتضى حسين بور شلماني.

وقتل في الاونة الاخيرة عدد من المستشارين العسكريين وضباط من الحرس الثوري الإيراني في سوريا, بينهم القيادي نادر حميد، خلال معارك في القنيطرة والعقيد مسلم خيزاب خلال مهمة "استشارية" مع الجيش النظامي بريف حلب، واللواء حسين همداني، الذي يعتبر أعلى رتبة في الحرس الثوري تقتل خارج ايران.

وكانت طهران، كشف في تشرين الثاني الماضي، أن عدد مقاتليها الذين قتلوا في سوريا تجاوز الألف، منذ بدء دعمها للنظام السوري في الحرب الداخلية التي بدأت منذ 2011.