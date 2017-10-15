الكرامة يهزم الجيش بطل الدوري ويواجه الوحدة في نهائي كأس سورية اخبار الرياضة شارك

تأهل فريقا الكرامة والوحدة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الجمهورية بكرة القدم بفوزهما الأحد على الجيش والاتحاد على التوالي في الدور نصف النهائي.

وعلى ملعب الباسل باللاذقية عرف فريق الكرامة بقيادة مدربه الجديد مصطفى الرجب كيف يسيطر على مجريات اللعب وقدم عرضا قويا أمام منافسه الجيش المتوج ببطولة الدوري حيث اعتمد على الهجمات المرتدة مع إغلاق منطقته الدفاعية ليسجل له علي خليل هدفا في الدقيقة الـ 65.



وبعد الهدف واصل الكرامة هجماته لتعزيز النتيجة كما سعى الجيش للتعديل لكنهما لم يتمكنا من التسجيل لينتهي اللقاء بفوز الكرامة بهدف دون رد وتأهله للمباراة النهائية المقررة في دمشق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.



وفي نصف النهائي الآخر فاز الوحدة على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في لقائهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص.



سجل للوحدة محمد حمدكو في الدقيقتين الـ 22 و الـ 72 وأنس بوطة في الدقيقة الـ 64 وللاتحاد ملهم ببولي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 87.



ويخوض الكرامة النهائي الحادي عشر في المسابقة وتوج باللقب ثماني مرات آخرها في 2010 بفوزه على النواعير بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.



أما الوحدة فأحرز اللقب ست مرات آخرها الموسم الماضي بفوزه على الجيش بهدف دون مقابل علما أنه توج بلقب نسخة 2012 قانونا بعد اعتذار فرق الدور نصف النهائي عن خوض المباريات فيما خسر نهائي 1984 أمام الاتحاد بهدف دون رد.



يشار إلى أن فريقي الكرامة والوحدة سيلتقيان للمرة الأولى في نهائي مسابقة كأس الجمهورية التي انطلقت عام 1960. سيريانيوز 2017-10-15 15:41:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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