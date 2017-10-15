أعلن "الهلال الأحمر" السوري، يوم الأحد، عن إيصال أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى حي القابون شمال شرق دمشق.

وقال الهلال الأحمر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "تم إدخال مساعدات إنسانية الى حي القابون".

وأوضحت المنظمة الإنسانية ان المساعدات تضمنت، "300 طرد غذائي، 300 مجموعة نظافة، 300 مجموعة مطبخ، 300 كيس من الدقيق، 1500 حرام، 300 من الملابس الشتوية، و600 ورقة بلاستيكية".

وكان حي القابون شهد في اشهر السنة الأولى عمليات عسكرية مكثفة، انتهت بسيطرة الجيش النظامي على الحي، و تطبيق اتفاق مصالحة بين المعارضة والنظام، تم إثره إجلاء عدد من مسلحي الحي الى ادلب وتسوية أوضاع آخرين فيه.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.

سيريانيوز