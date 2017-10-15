هدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، بإرسال آلاف المقاتلين للدفاع عن كركوك شمال العراق.

وقال بهجلي، وهو زعيم المعارضة القومية التركية، في بيان يوم السبت، ان "خمسة آلاف متطوع قومي على الأقل، مستعدون وينتظرون الانضمام للقتال من أجل الوجود والوحدة والسلام، في المدن التي يقطنها التركمان، خاصة كركوك".

وتحتضن كركوك التي تعد من أقدم المحافظات العراقية غنى بالنفط خليطا من الأكراد والتركمان والعرب وقوميات أخرى، يصل عددهم الى مليون ونصف المليون نسمة.

وعارضت تركيا استفتاء انفصال اقليم شمال العراق الذي جرى في 25 أيلول الماضي وأيده 90% من الناخبين، ووصفته بـ"غير الدستوري".

ورفض قادة أكراد العراق يوم الأحد مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء محادثات لحل النزاع، في وقت اتهمت فيه الحكومة العراقية للسلطات الكردية بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الانفصالي في تركيا إلى مدينة كركوك المتنازع عليها وقالت إنها تعتبر ذلك "إعلان حرب".

وتعد كركوك منذ فترة مبكرة من تاريخ العراق الحديث، منطقة نزاع وتوتر بين بغداد وأربيل، بسبب موقعها الجغرافي وثرائها الاقتصادي، واستمرت كذلك خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وما بعده.

ووضعت كركوك بموجب المادة 140 من دستور العراق الذي أقر في 15 تشرين الأول 2005 ضمن ما تسمى المناطق المتنازع عليها بين السلطة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق.

سيريانيوز