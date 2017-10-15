سقط, يوم الأحد, قتلى وجرحى جراء قذائف على أحياء في دمشق القديمة ومنطقة العباسيين بدمشق.

من جهتها, نقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان " المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت منطقة باب شرقي بقذيفتي هاون سقطتا على جمعية الإحسان ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية”.

ولفت المصدر إلى أن “المجموعات المسلحة استهدفت منطقتي العباسيين والشاغور بعدد من القذائف ما أسفر عن وقوع أضرار مادية”

من جهتها, تحدثت معلومات متطابقة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قذيفتي هاون سقطتا في منطقة القشلة وقذيفة أخرى سقطت في شارع الأمين بدمشق القديمة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص و إصابة عدة أشخاص, وأضرار مادية كبيرة بالممتلكات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاع , لافتةً إلى أن"شخصين اثنين من الجرحى حالتهما حرجة.

من جهته, قال مصدر في قيادة الشرطة بدمشق في تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية, أن شخصين قُتلا وأصيب اثنين آخرين بسقوط قذيفتي هاون، خلال قصف على الحي"، لافتاً إلى أن "القذيفة الأولى سقطت على مبنى جمعية الإحسان الخيرية في حي باب شرقي بدمشق ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين ".

وأضاف المصدر، أن "قذيفتين أخرتين سقطتا على ملعب العباسيين في ساحة العباسيين، في حين سقطت قذيفة واحدة في حي الشاغور، وأسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكانين ".

وكانت منطقة العباسيين ومحيطها تعرضت يوم السبت, لسقوط قذيفتي هاون ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على سقوط قذائف في محيط ساحة باب توما و دمشق القديمة (حارة اليهود) والدويلعة بدمشق ما أدى إلى وقوع جرحى وأضرار مادية بالممتلكات.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز