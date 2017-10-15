ضحايا بقذائف في ريف حمص و رصاص قنص في الفوعة بإدلب الاخبار المحلية شارك

لقي, يوم السبت, عدد من الأشخاص حتفهم, وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف هاون على قرى بريف حمص و رصاص قنص في الفوعة بريف إدلب.

وأفادت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على قرى جبورين وقني العاصي وأكراد الداسنية بريف حمص الشمالي. وأضافت المصادر أن " مواطن أصيب برأسه جرَّاء رمايات قنص متتالية طالت المدنيين في بلدة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي". وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحماه ودير الزور , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-10-15 10:35:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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