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ضحايا بقذائف في ريف حمص و رصاص قنص في الفوعة بإدلب
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الاخبار المحلية
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لقي, يوم السبت, عدد من الأشخاص حتفهم, وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف هاون على قرى
بريف حمص و رصاص قنص في الفوعة بريف إدلب.
وأفادت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم
وأصيب 3 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على قرى جبورين وقني العاصي وأكراد
الداسنية بريف حمص الشمالي.
وأضافت المصادر أن " مواطن أصيب برأسه جرَّاء رمايات قنص متتالية طالت المدنيين
في بلدة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي".
وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحماه ودير
الزور , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق
الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي,
بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.
سيريانيوز
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2017-10-15 10:35:55
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