وقع انفجار, يوم الأحد, في مصب بانياس بطرطوس, ما أدى إلى وقوع اصابات في صفوف العمال.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مدير العمليات في الشركة السورية لنقل النفط في بانياس المهندس قيس ديب قوله, ان "انفجار في محركات سفينة الصيانة غادة التابعة للشركة ادى الى اندلاع حريق في السفينة واصابة 12 من العاملين عليها اصابات طفيفة".

وأشار إلى أنه "أثناء قيام السفينة مع طاقم العمال باعمال صيانة لخط الغاز على المرابض البحرية حدث تسرب جيب غازي من الخط إلى محركات السفينة ما أدى إلى حدوث انفجار في المحركات واشتعال النيران".

ولفت ديب الى ان "فرق الاطفاء التابعة للشركة قامت باخماد الحريق وتم إسعاف العمال المصابين الى مشفى بانياس الوطني ".

من جهتها, أفادت مصادر مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن انفجار وقع في مصب مدينة بانياس بعرض البحر أدى لإصابة عدد من العمال بجروح.

وأضافت المصادر ان الانفجار ناجم عن "إحتكاك قوارب تابعة للشركة السورية لنفل النفط أثناء إجراء صيانة روتينية", بحسب المعلومات الواردة.

إلا أن مصادر مؤيدة أخرى ذكرت أن الحادث ناتج عن "انفجار أنبوب" في مصب بانياس وسط البحر أدى إلى اصابة 8 عمال.

من جهتها, ذكرت مصادر معارضة أن "دوي انفجار في مدينة بانياس ، وأنباء أولية تحدثت عن "انفجار باخرة محملة بالنفط في البحر".

وسبق أن تعرضت خطوط وأنابيب النفط في سوريا للضرر والتخريب جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ شهر آذار عام 2011.

سيريانيوز