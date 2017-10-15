syria-news.com
syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
الدولار في السوق السوداء يعاود انخفاضه ويسجل 495 ليرة
الاخبار الاقتصادية

عاود سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء, يوم الأحد, انخفاضه, ليصل إلى 495 ليرة سورية.


 

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 498 ليرة للمبيع، و 495 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس السبت إلى 501 ليرة للمبيع، و 498 ليرة للشراء.

سيريانيوز
2017-10-15 09:18:20
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق