واصلت تركيا إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى محافظة ادلب, بعد صدور بيان من وزارة الخارجية السورية يطالب القوات التركية بالانسحاب من الأراضي السورية "بدون شرط".

ونشرت قناة (TRT) التركية مقطع فيديو يظهر دخول عدة آليات عسكرية تركية عبر الحدود إلى محافظة ادلب.

ويأتي ذلك عقب ساعات على إصدار وزارة الخارجية السورية بيناناً رفضت من خلاله التواجد التركي في ادلب, وطالبت من خلاله بخروج القوات التركية من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بانه "عدوان".

وبدأ الجيش التركي بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب، تطبيقاً لاتفاق استانا, حيث بينت المصادر الرسمية التركية ان العملية تأتي بهدف "توفير الأمن للمدنيين، وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم".

وشهدت الايام الماضية دخول اليات عسكرية تركية عبر الحدود الى ريف حلب الغربي وريف ادلب الشمالي.

و توصلت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لاتفاق منتصف الشهر الماضي, خلال مفاوضات أستانا، حول سوريا مدته 6 أشهر قابل للتمديد, بشأن إنشاء منطقة "خفض توتر" في إدلب ومناطق أخرى.

وبموجب الاتفاق, يتم نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة على حدود ادلب, لمنع انتهاك الهدنة, إلا أن "جبهة النصرة" تعهدت بمواصلة القتال ضد قوات النظام.

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.