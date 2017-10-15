صدور نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان بعض اسعارها استمرت بالثبات كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار لاتزال ثابتة. وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار ثابتة. سيريانيوز

2017-10-15 07:17:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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