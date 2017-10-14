انفرد مانشستر سيتي بالصدارة بعد أن أمطر مرمى ضيفه ستوك سيتي بنتيجة 7-2، في حين تكبّد تشيلسي سقوطاً صادماً على أرض كريستال بالاس (2-1)، السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

على ملعب الاتحاد، سجّل البرازيلي غابرييل جيزوس (17 و55) ورحيم سترلينغ (19) والإسباني دافيد سيلفا (44) والبرازيلي فرناندينيو (60) والألماني لوروا ساني (62) والبرتغالي برناردو سيلفا (79) لسيتي، والسنغالي مامي بيرام ديوف (44) وكايل ووكر (47 خطأ في مرمى فريقه) لستوك سيتي.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد الثاني المتعادل على أرض ليفربول (0-0)، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا في البطولة حتى الآن.



من جهة أخرى، حقق كريستال بالاس الأخير المفاجأة بتغلبه على ضيفه تشيلسي حامل اللقب 2-1.



وسجل لكريستال بالاس الإسباني سيزار أثبيليكويتا (11 خطأ في مرمى فريقه) والإيفواري ويلفريد زاها (45)، ولتشيلسي الفرنسي تيموي باكايوكو (18).



وهي الخسارة الثالثة لتشيلسي هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة وبات مهدداً بفقدان المركز الرابع الذي يشغله حالياً لأنه يتقدم بفارق الأهداف فقط أمام أرسنال الذي يحل ضيفاً على واتفورد في وقت لاحق اليوم.



حصد واتفورد 3 نقاط ثمينة عندما قلب الطاولة على ضيفه أرسنال بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف ليحقق انتصارا قاتلا بهدفين لواحد، على ملعب "فيكاراج رود".



ورفع الانتصار من رصيد أصحاب الأرض لـ15 نقطة ليقتحموا منطقة المربع الذهبي، في المقابل، تجرع "الجانرز" خسارتهم الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيدهم عند 13 نقطة في المركز السادس.



أنهى الفريق اللندني الشوط الأول متفوقا بهدف سجله مدافعه وقائده الألماني بير ميرتساكر في الدقيقة 39، وفي النصف الثاني، انتفض أصحاب الأرض وتمكنوا من معادلة الكفة أولا عبر المهاجم المتألق تروي ديني (71).



وعندما ظن الجميع أن اللقاء في طريقه للنهاية بهذه النتيجة، فاجأ توم كليفرلي الجميع وسجل هدفا قاتلا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+2).



وفي مباريات أخرى، تغلب توتنهام الثالث على ضيفه بورنموث بصعوبة بهدف للدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 47، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.