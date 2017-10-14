أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت أن وحدات الجيش السوري بقيادة العميد سهيل الحسن، المدعومة بالقوات الجوية الفضائية الروسية تواصل التقدم بعد دحر مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في الميادين.

ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قوله إن "الوحدات بقيادة سهيل الحسن تواصل في الوقت الحالي التقدم بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية"، مشيرا إلى أنها "حررت مدينة الميادين بالكامل، والتي كانت أهم معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي بشرق سوريا".

وتابع كوناشينكوف إنه "خلال الأسبوع الماضي تم نقل أقوى التعزيزات لتنظيم "داعش الإرهابي" من العراق إلى الميادين، وبالتالي وفر دحر الإرهابيين في الميادين الظروف الضرورية لتطوير النجاح التكتيكي للقوات السورية ليصبح نجاحا عملياتيا".

وكان مصدر عسكري قال لـسبوتنيك"، في وقت سابق، اليوم السبت، إن الجيش السوري استعاد مدينة الميادين بدير الزور، والتي تعد معقل تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الشرقية لسوريا.

وطوق الجيش النظامي وحلفاءه منذ ايام تنظيم (داعش) في مدينة الميادين ابرز معاقله في جنوب شرق دير الزور .

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي وعناصر "داعش" في مدينة الميادين وأطرافها، مع تحقيق تقدم كبير للجيش والسيطرة على أجزاء واسعة من مدينة الميادين.

وتواصل قوات الجيش النظامي تقدمها مطبقة الحصار على بقايا التنظيم في مدينة دير الزور، وتمكنت من تحقيق تقدم جديد، وإغلاق الممر الواصل بين ريفي دير الزور الشرقي والشمالي الغربي على الضفاف الشرقية للنهر.

وتشكل الميادين إلى جانب البوكمال الحدودية مع العراق آخر أبرز معاقل التنظيم في محافظة دير الزور، التي مازال يسيطر على اكثر من نصف مساحتها.

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة, الذي استمر 3 سنوات, مدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

كما تمكن الجيش النظامي من العبور أيضا إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما, وسيطر على مساحات فيها.

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, التي يسيطر التنظيم على الجزء الأكبر منها منذ عام 2014، في وقت تقود قوات "قسد", بدعم من التحالف الدولي , هجومًا منفصلاً، لكن وتيرة تقدمها أبطأ من القوات النظامية.