قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، بأنه ينبغي على المجتمع الدولي التفكير في عملية إعادة بناء سوريا في حقبة ما بعد الحرب.

وقال الرئيس بوتين, أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة بطرسبورغ الروسية, "اعتقد أنه أصبح من الواجب على المجتمع الدولي أن يفكر في إعادة إعمار الدولة ( السورية) بعد الحرب، والتفكير في ماهية أشكال وأحجام المساعدات من قبل بلدان المنطقة وبلدان أخرى، وما هي الطرق الأفضل في تطوير التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، وتمتين مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة التشريعية".

واعلنت الحكومة السورية ترحيبها بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

يشار الى ان مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هذا العام ينعقد تحت شعار "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الأديان والحوار بين الأديان والأعراق".

وسيناقش المؤتمر بالإضافة إلى مسألة تطوير الحوار بين الحضارات، عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بدور البرلمانيين في إيجاد التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والأمن العالمي والحريات الفردية والديمقراطية، وكذلك قضايا التنمية المستدامة وتحديات العصر الإلكتروني وغيرها.