قال النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، بأن بريطانيا ما زالت لا تدرك طبيعة الدور الروسي في محاربة الإرهاب بسوريا, مشيرا الى خلافات عميقة بين البلدين بشان الملف السوري.

وقال تيتوف, للصحفيين، في معرض تعليقه على التحضيرات الجارية في موسكو لزيارة وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون انه "استنادا إلى الخلافات العميقة بين بلدينا، لاسيما في سوريا، التي تعكس للأسف سوء فهم جوهري لمهام عملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها روسيا في ذلك البلد ".

وتتهم بريطانيا روسيا بتقديم الدعم للنظام السوري وتحملها مسؤولية ما لحق بمناطق المعارك من إزهاق للأرواح ودمار في البنى التحتية.

وكان وزير الخارجية البريطاني دعا, العام الماضي, روسيا ودولا أخرى إلى مطالبة الأسد بالتنحي, موضحا أن معاناة الشعب السوري لن تنتهي ما بقي الأسد في السلطة,

وسبق واتهمت وزارة الخارجية البريطانية، الأسد بأنه من "أكثر المتورطين في جرائم الحرب" المرتكبة في سوريا, مشيرة إلى أن لندن وشركائها يجمعون أدلة لمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا مستقبلا.

ويشار الى ان جونسون سيزور موسكو في نهاية العام بدعوة من وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف" حيث سيتم مناقشة العديد من الملفات الدولية.

يذكرا ان لافروف التقى مؤخرا نظيره البريطاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ووصف الوزير البريطاني اللقاء بالجيد.

سيريانيوز