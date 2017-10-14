سحق بايرن ميونيخ ضيفه فرايبورج بخماسية نظيفة، في أول مباراة تحت قيادة يوب هاينكس السبت على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وسجل أهداف البايرن كل من، جوليان شوستر بالخطأ في مرماه (8)، وكينجسلي كومان (42)، وتياجو ألكانتارا (63)، وروبيرت ليفاندوفسكي (75)، وجوشوا كيميتش (93).



وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 17 نقطة، في المركز الثاني بسلم ترتيب البوندسليجا، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 7 نقاط، في المركز السادس عشر.



وصعّد بايرن من ضغطه معتمداً على جهود روبن وكومان الذي كوّن جبهة ممتازة مع ألابا ترجمها بعرضية حاول المدافع شوستر إبعادها من أمام مولر لكن الكرة دخلت الشباك لتعلن عن افتتاح التسجيل "د8"، وستثمر كومان إبعاد خاطئ من الدفاع ويسبح بالهواء ويسجل من رأسية رائعة "د42".



في الشوط الثاني تابع بايرن ضغطه واعترض لاعبوه على إلغاء الحكم لركلة جزاء إثر لمسة يد حيث استخدم الحكم تقنية الفيديو لحسم الحالة ورداً على على الإلغاء قرر تياغو معاقبة فرايبورغ بصاروخية بعيدة المدى استحال على الحارس إبعادها ليسجل بايرن الهدف الثالث "د63".



ونجح مولر بقطع الكرة بنصف ملعب الخصم ويقدم بينية انفرد ليفاندوفسكي على إثرها لينجح بتسجيل الهدف الشخصي التاسع له بالدوري "د75".



واختار كيميش إنهاء الخماسية بأجمل طريقة ممكنة حين تابع عرضية كومان بالكعب معلناً عن تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.