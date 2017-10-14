فيدرر يثأر من الارجنتيني دل بوترو ويواجه غريمه نادال بنهائي دورة شنغهاي اخبار الرياضة شارك

تفوق السويسري المصنف ثانياً عالمياً روجيه فيدرر على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية ليلاقي المصنف أول الإسباني رافايل نادال في النهائي الأحد.

يلتقي المصنفان أول وثانياً عالمياً، الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، في لقاء مرتقب الأحد في المباراة النهائية لدورة شنغهاي الصينية في كرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، في أحدث فصل من تنافس ثنائي طبع هذا الموسم.



وستكون هذه المباراة الرابعة بين نادال (31 عاماً) وفيدرر (36 عاماً) في سنة 2017 التي شهدت عودتهما بعد غياب أشهر بسبب الاصابة في نهاية العام الماضي، ليقدما هذا الموسم مستوى أعاد إلى الأذهان أعوام التنافس الشديد بينهما، وهيمنتهما على كرة المضرب.



وفي 2017، التقى اللاعبان ثلاث مرات كان الفوز فيها من نصيب فيدرر: نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، نهائي دورة ميامي الأميركية للماسترز، ودور الـ 16 من دورة إنديان ويلز للماسترز.



والتقى اللاعبان 37 مرة خلال مسيرتهما الاحترافية، وكان الفوز من نصيب الإسباني 23 مرة. وسيدخلان المباراة النهائية الأحد مع تفوق طفيف لنادال الذي يقدم أداء أكثر ثباتًا من فيدرر في النصف الثاني من الموسم، بعدما بدا السويسري أفضل في النصف الأول.



وتبادل اللاعبان إحراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى في 2017، إذ نال فيدرر لقب البطولتين الأولى والثالثة (أستراليا وويمبلدون الانكليزية)، ونادال الثانية والرابعة (فرنسا والولايات المتحدة).



وبلغ نادال النهائي بفوزه السبت على الكرواتي المصنف رابعاً في الدورة مارين سيليتش بنتيجة 7-5 و7-6 (7-3)، بينما أقصى فيدرر الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو بنتيجة 3-6، 6-3، و6-3.



وتمكن فيدرر من الثأر من دل بوترو الذي أقصاه من الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية هذا الموسم.



وخسر السويسري المتوج بـ 19 لقباً في البطولات الكبرى (رقم قياسي) المجموعة الأولى، وهي الأولى التي يفقدها في هذه الدورة، الا انه تمكن من العودة بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة والفوز بالمباراة.



ويبحث فيدرر عن لقبه السادس هذا الموسم والـ 94 في مسيرته. سيريانيوز 2017-10-14 15:00:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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