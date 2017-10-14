التعادل السلبي يحسم قمة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد رود" بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل السلبي قمة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد التي أقيمت يوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد يونايتد 20 نقطة في صدارة الترتيب أمام مانشستر سيتي الذي لو فاز على ستوك سيتي سينفرد بالصدارة بفارق نقطتين.



فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 13 نقطة في المركز السادس.



وكان حارس مرمى يونايتد الاسباني دافيد دي خيا، العامل الأساسي في عودة "الشياطين الحمر" بنقطة من ملعب منافسيهم، اذ تصدى لفرص عدة من لاعبي ليفربول، لاسيما في الشوط الأول. وهي المرة السابعة من ثماني مباريات في موسم 2017-2018، يتمكن فيها دي خيا من الحفاظ على نظافة شباكه. سيريانيوز 2017-10-14 14:04:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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