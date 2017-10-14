ريال مدريد يخطف فوزاً صعباً على ملعب خيتافي بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

اقتنص فريق ريال مدريد فوزاً صعباً خارج دياره أمام جاره خيتافي بهدفين مقابل هدف السبت في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال مدريد بهدف الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 39 وتعادل خيتافي بهدف خورخي مولينا في الدقيقة 56 وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز للريال في الدقيقة 85.



الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز الثاني وتجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.. وقدم ريال مدريد مباراة متوسطة رغم إراحة بعض اللاعبين مثل مودريتش والحارس نافاس وفاران وغياب كارفخال وعدم البدء بإيسكو.



اللافت أن كريستيانو رونالدو وبنزيمة أنهيا صيامها عن التهديف في الليجا بعد فترة تتخطى 4 شهور منذ التسجيل في مرمى مالاجا في ختام الموسم الماضي.



وحصد الريال الفوز بفضل خبرات لاعبيه وحالة الإصرار التي يعيشها رونالدو لكسر مسلسل النحس الذي يطارده مع مشاركة إيسكو التي منحت الريال الضغط حتى إن كانت متأخرة بعض الشئ ولكنه ساهم في المزيد من الفاعلية للريال. سيريانيوز 2017-10-14 14:25:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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