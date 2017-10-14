أولمبيك ليون يسقط موناكو حامل اللقب باللحظات الاخيرة بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

قاد نبيل فقير فريقه ليون إلى فوز مثير على ضيفه موناكو بطل الموسم الماضي 3-2 بتسجيله ثنائية بينها هدف الفوز في الثواني الأخيرة ضمن المرحلة التاسعة.

ولم يكتف فقير بالثنائية لأنه صنع الهدف الأول الذي افتتح فيه فريقه التسجيل عبر ماريانو دياز المتربص أمام المرمى (11)، لكنّ ليون لم ينعم بتقدمه طويلاً لأنّ فريق الإمارة أدرك التعادل بعدها بست دقائق بواسطة البرتغالي روني لوبيش بتسديدة قوية زاحفة من حافة المنطقة (17).



ثم منح فقير التقدم لليون مجدداً إثر معمعة أمام باب المرمى (23)، ليعادل المالي أداما تراوري بتسديدة صاروخية من حافة المنطقة سكنت الزاوية العليا لمرمى ليون (34).



وفي الشوط الثاني سنحت فرص عدة للفريقين إلى أن نجح فقير في تسديد ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة لتستقر في شباك موناكو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وفشل فريق الإمارة بالتالي بالتساوي نقاطاً مع باريس سان جيرمان المتصدر لأنّ رصيده تجمد عند 19 نقطة مقابل 22 لفريق العاصمة الذي يلعب ضد مضيفه ديجون.



كما لم يحقق موناكو الفوز في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 مع مونبلييه في الدوري وخسارته أمام بورتو البرتغالي صفر-3 على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.



في المقابل، ساهم الفوز في ارتقاء ليون إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام أولمبيك مرسيليا ونانت اللذين يحلاّن ضيفين على ستراسبورغ وبوردو توالياً الأحد. سيريانيوز 2017-10-14 13:58:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق