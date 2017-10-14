ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات, التي أججتها رياح شديدة, في ولاية كاليفورنيا, الى 35 شخصاُ, وسط مخاوف من امتدادها واتساع نطاقها, في أسوأ كارثة حرائق بتاريخ الولاية الأمريكية.

ونقلت وكالات انباء عن مسؤولين في الإطفاء بشمال ولاية كاليفورنيا قولهم عن "تحقيق مزيد من التقدم يوم الجمعة في مواجهة أعنف الحرائق في تاريخ الولاية مع ارتفاع عدد القتلى إلى 35 شخصا".

وقال مدير إدارة الطوارئ في كاليفورنيا مارك غيلاردوتشي, في مؤتمر صحافي, "لم نخرج بعد من حالة الطوارئ هذه. حتى إننا لم نقترب من الخروج منها ،"لكننا نشهد بعض التقدم".

من جهته, اعلن مسؤول دائرة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا كين بيملوت أن " اكثر من تسعة آلاف من رجال الاطفاء كانوا يكافحون الجمعة لإخماد 17 حريقا كبيرا معظمها في الجزء الشمالي من هذه الولاية".

واشار قائد شرطة مقاطعة سونوما روبرت جيوردانو الى ان "مكتبه حقق ويحقق في حوالي 1500 بلاغ عن أشخاص مفقودين بسبب الحرائق وإنه ثبت حتى مساء الجمعة أن جميعهم بخير باستثناء 235 شخصا لا يعرف مصيرهم بعد".

وتوقع مسؤولون عودة الرياح القوية لتجتاح معظم أنحاء الولاية في وقت لاحق, ما دفع قوة مكونة من ثمانية آلاف عنصر إطفاء في شمال كاليفورنيا إلى الإسراع في تعزيز الخطوط العازلة وتوسيع نطاقها .

كما اعربت فرق الاطفاء عن مخاوفها من امكانية تعرض مدن بالولاية للخطر والتهديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الرطوبة واشتداد الرياح خلال الأيام المقبلة, بالرغم من تحسن الأحوال الجوية خلال اليومين السابقين، والتي تم تحقيق نجاح كبير في مواجهة الحرائق.

ووصل عدد الحرائق المندلعة في هذه الولاية الى أكثر من 20 حريقا اجتاحت 8 مقاطعات لليوم الرابع على التوالي، وأسفرت عن سقوط قتلى واصابة اكثر حوالي 100 , وتضرر أكثر من 190 ألف فدان، وهي مساحة تعادل مساحة مدينة نيويورك, فضلا عن تدمير العديد من المباني المنزلية والتجارية, وفرار الالاف من منازلهم.

ووقت حادثة مماثلة الشهر الماضي في لوس انجلس, حيث شهدت حريق ضخم وُصف بأنه الأكبر في تاريخ الولاية, مما اسفر عن فرار المئات من منازلهم.

وغالبا ما تجتاح الحرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة خلال فصل الصيف، وحرائق هذا العام في كاليفورنيا هي الأسوأ على الإطلاق من حيث عدد الضحايا.