كشف عضو مجلس الرقة المدني عمر علوش, يوم السبت, أن محادثات تجري حالياً تهدف إلى تأمين انسحاب عناصر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" من مدينة الرقة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن علوش ,قوله أن مقاتلي تنظيم "داعش" المتبقين في الرقة، ومن بينهم مقاتلون أجانب، سيغادرون المدينة السورية ويأخذون معهم مدنيين كدروع بشرية بموجب اتفاق يحاول التوسط فيه شيوخ قبائل.

وأضاف عضو مجلس الرقة المدني أنه إذا حدث ذلك فسيتم يوم السبت, مشيراً إلى أن شيوخ القبائل أقنعوا 100 من مقاتلي الدولة الإسلامية بالاستسلام بالفعل الأمر الذي رفضه المقاتلون المتبقون.

ويأتي ذلك بعد أن أبرم في الأيام القليلة الماضية, اتفاق بين قوات "سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي من جهة وتنظيم "داعش" من جهة أخرى يقضي بخروج عناصر التنظيم وعوائلهم من الرقة باتجاه ريف دير الزور الشرقي.

إلا أن التحالف الدولي أعلن في وقت سابق من يوم السبت, أن اتفاق إجلاء عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من محافظة الرقة, يستثني الجهاديين الأجانب, مشيراً إلى أن حوالي 100 مقاتل من "داعش" استسلموا في الساعات الـ24 الماضية وتم اخراجهم من مدينة الرقة.

وخسر "داعش" مساحات واسعة من اراضيه في العراق وسوريا, حيث أوشك على الانهيار بعد هزائمه الأخيرة, وكان وجوده في الرقة محصورا في مساحة ضئيلة, بعد عمليات عسكرية شنها المقاتلون الاكراد, بدعم من التحالف, منذ حزيران الماضي.

سيريانيوز