واصل سعر الذهب، يوم السبت، ارتفاعه وذلك بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر له, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18100 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ 21 , 18100 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15515 ليرة.

ويعود ارتفاع السعر محليا نظرا لارتفاع سعر الاونصه عالميآ, حيث وصل الى 1304$

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 وصل يوم الخميس الماضي الى 18000 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15430 ليرة.