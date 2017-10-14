أصيب, يوم السبت, 4 أشخاص جراء سقوط قذيفتي هاون على منطقة العباسيين في مدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "قذيفتي هاون سقطتا على منطقة العباسيين ومحيطها ما أدى إلى اصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية ".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على سقوط قذائف في محيط ساحة باب توما و دمشق القديمة (حارة اليهود) والدويلعة بدمشق ما أدى إلى وقوع جرحى وأضرار مادية بالممتلكات.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز