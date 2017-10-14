شهدت العديد من المدن والبلدات في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة, يوم السبت, مظاهرات شعبية تنادي بعدة مطالب, في فعالية أطلقها ناشطون بيوم الغضب السوري .

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان المظاهرات شملت الأتارب وعين عينجارة و كفر حمرة واعزاز والباب بريف حلب.

كما شملت المظاهرات مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق ووسط مدينة ادلب.

ونشرت المصادر صوراً تظهر تجمهر العديد من المتظاهرين في المناطق المذكورة, حاملين لافتات كتب عليها "الشعب يريد اسقاط النظام ", و "روسيا قاتل وليس ضامن", " منصتي مسكو والقاهرة لاتمثل الشعب السوري"., "نحن ضد الارهاب"...

وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام وفك الحصار واطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة قاتلي الطفولة

وخرجت مظاهرات خلال سنوات الأزمة, في عدة مدن وبلدات ، للمطالبة "بتوحيد الفصائل العسكرية واسقاط النظام, مع التاكيد على استمرارية الثورة".