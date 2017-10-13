طرحت "تيلغرام" تحديثاً جديداً لتطبيق تراسلها على أنظمة تشغيل "آندرويد" و"iOS"، بمجموعة من الميزات الجديدة.

وبحسب "التقنية بلاحدود"، فبموجب التحديث الجديد، يمكن للمبتدئين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع مجموعة، ليتم سؤالهم عن مدة مشاركة موقعهم الحي، ويكون أعضاء المجموعة قادرين على رؤية الموقع المشارك على الخريطة في جميع الأوقات.

وأصبح لتطبيق "تليغرام" بالتحديث الجديد، واجهة تشغيل موسيقى مناسبة ومدمجة داخل التطبيق لجميع الملفات الصوتية التي يرسلها المستخدمون، حيث يمكن الضغط على المسار لتشغيله، ثم الضغط على الشريط الذي يظهر في الأعلى لرؤية واجهة المستخدم.

وبات التطبيق يظهر مسارات موسيقية أخرى تم إرسالها في المحادثة ضمن قائمة تشغيل، ويمكن أيضًا تشغيل الصوت في الخلفية حتى لو قام المستخدم بإغلاق التطبيق.

وأضافت "تيلغرام" لغات جديدة، بما في ذلك الفرنسية والإندونيسية والماليزية والروسية والأوكرانية واللغة الفارسية ستأتي قريبًا.

وأيضاً، جاء التحديث الجديدة بميزة تخص المجموعات الكبيرة، حيث سيتم تحديد المشرفين بواسطة شارة توضع على رسائلهم، ويمكن للمشرفين في المجموعات اختيار ما إذا كان بإمكان الأعضاء الجدد مشاهدة الرسائل القديمة في المجموعة أم لا.