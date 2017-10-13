"فيسبوك" تكشف عن نظارة واقع افتراضي مستقلة علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت شركة " اوكولوس" التي تملكها "فيسبوك" عن نظارة الواقع الافتراضي Oculus Go التي لاتحتاج للربط مع كمبيوتر أو وضع هاتف بداخلها.

وبحسب " newsroom.fb" فإن النظارة الجديدة مستقلة بذاتها وتعمل لوحدها وتأتي مع قطعتي تحكم صغيرة مشابهة لما يأتي مع نظارة Gear VR من "سامسونغ". وتأتي النظارة بشاشتين بدقة WQHD أي2560*1440 العريضة من نوع LCD مع صوت مكاني يتغير شدته بحسب قرب أو بعد الجسم في الواقع الافتراضي. وتدعم النظارة كل ألعاب نظارة Gear VR ، وتضم قطع تحكم مشابهة لهذه النظارة، ومن المتوقع أن توفر نفس تجربة المستخدم وتسهل تطوير الألعاب والتطبيقات لها. ويبلغ سعر النظارة 199 دولار وستتاح للشراء العام القادم وستوفر "فيسبوك" حزمة تطوير التطبيقات الخاصة بالنظارة في تشرين الثاني القادم.

2017-10-13 21:06:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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