طرحت "آبل" تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها بالرقم iOS 11.0.3 لإصلاح بعض الأخطاء، بعد فترة اسبوع فقط من طرح نسخة 11.0.2.

وبحسب gsmarena، فإن سعة التحديث الجديد تصل إلى 285 ميغابايت، ويركز على مشكلتين رئيسيتين، الأولى تخص الصوت ورد الفعل اللمسي في هواتف "آيفون "7 و"آيفون 7 بلس".

أما المشكلة الثانية التي يركز عليها التحديث الجديد، تخص استجابة المدخلات اللمسية في هواتف "آيفون 6 اس" المزودة بأجزاء غير أصلية.

وحذرت "آبل" من استخدام شاشات مستبدلة غير أصلية، والتي يمكن أن تسبب عيب في الجودة البصرية، وأكدت أنه يمكن الحصول على التحديث عن طريق iTunes.