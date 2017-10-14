أعلن التحالف الدولي, يوم السبت, أن اتفاق إجلاء عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من محافظة الرقة, يستثني الجهاديين الأجانب.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن متحدث باسم التحالف, ان "الجهاديين الأجانب, التابعين لتنظيم "داعش", ممنوعون من الخروج من الرقة"

وكان التحالف الدولي اعلن, في وقت سابق اليوم, ان حوالي 100 مقاتل من "داعش" استسلموا في الساعات الـ24 الماضية تم اخراجهم من مدينة الرقة.

وتوقع التحالف قتالا صعبا بالمنطقة في الأيام القادمة , دون تحديد توقيتاً لهزيمة التنظيم بالكامل في الرقة.

ودخلت حافلات إلى الرقة, يوم السبت, لإجلاء ما تبقى من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مع عائلاتهم, وذلك بموجب اتفاق جرى بين التنظيم وقوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة من التحالف الدولي.

وابرم أمس اتفاق بين قوات "سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي من جهة وتنظيم "داعش" من جهة أخرى يقضي بخروج عناصر التنظيم وعوائلهم من الرقة باتجاه ريف دير الزور الشرقي.

وتوقعت وحدات "حماية الشعب" الكردية انتهاء عملية تحرير الرقة بالكامل خلال اليوم أو غدا.

وكانت مفاوضات جرت الاربعاء الماضي بين قوات "قسد" وتنظيم (داعش), بشأن إمكانية تامين خروج امن للرهائن المدنيين المحتجزين لدى التنظيم في الرقة.

لكن التحالف شدد في ذلك الوقت انه لن يتم التفاوض لانسحاب مقاتلي "داعش" من الرقة.

وخسر "داعش" مساحات واسعة من اراضيه في العراق وسوريا, حيث أوشك على الانهيار بعد هزائمه الأخيرة, وكان وجوده في الرقة محصورا في مساحة ضئيلة, بعد عمليات عسكرية شنها المقاتلون الاكراد, بدعم من التحالف, منذ حزيران الماضي.

كما يواجه "داعش" في دير الزور الغنية بالنفط, عمليتين عسكريتين منفصلتين بهدف طرده من المحافظة, الاولى تشنها القوات النظامية, المدعومة من روسيا, والثانية قوات "قسد", المدعومة من التحالف.