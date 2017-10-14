سقط قتلى وجرحى, يوم الجمعة, جراء سقوط قذائف على حي الكاشف بمدينة درعا, بالرغم من اتفاق "خفض التوتر", الذي تم التوصل إليه في تموز الماضي.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان مجموعات مسلحة استهدفت بقذيفتين صاروخيتين حي الكاشف سقطتا في مدرسة المحطة الاولى ومحيط المدرسة الشرعية, ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح".

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في مجمع العيادات الشاملة قوله إن العيادات" استقبلت 3 جثامين قتلى و4 مصابين بجروح مختلفة حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم".

وكانت قذائف استهدفت حي شمال الخط بمدينة درعا , في مطلع الشهر الجاري, مما اسفر عن اصابة طفل بجروح.

وتم منتصف شهر تموز الماضي التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية .

سيريانيوز