كشفت "سامسونغ" أنها بصدد توسيع طرح النسخة المعدلة من هاتفها "غالاكسي نوت 7" تحت الاسم التجاري "غالاكسي نوت إف إي"، بالسوق الماليزي نهاية الشهر الجاري بعد أشهر من طرحه في كوريا الجنوبية.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن "سامسونغ" قامت بحل مشكلة انفجار بطارية "غالاكسي نوت 7" بتزويد النسخة الجديدة المعدلة من الهاتف ببطارية ذات قدرة تشغيلية أقل من سابقتها، مما يقلل المخاوف المتعلقة بسلامة الجهاز.

واضطرت الشركة العام الماضي إلى سحب "غالاكسي نوت 7" من الأسواق، بعد ظهور مشكلة ببطاريته أدت إلى انفجار الهاتف.

وكانت "سامسونغ" طرحت "غالاكسي نوت إف إي" في كوريا الجنوبية الشهر الماضي بسعر يصل إلى 616 دولار.