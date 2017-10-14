واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في مدينة الميادين بريف دير الزور, حيث تمكن من استعادة قرية حطلة وحيين بالمدينة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله ان “وحدات من الجيش تقدمت شرق نهر الفرات بدير الزور ووصلت إلى طريق دير الزور الحسكة في قرية الصالحية بعد معارك مع "داعش".

واشار المصدر الى ان "وحدات الجيش تمكنت خلال عملياتها المكثفة على محاور الاشتباك في مدينة الميادين من التقدم واستعادة حيي البلعوم والمديحي".

وكان الجيش النظامي سيطر امس الجمعة على قرية الطيبة الملاصقة لمدينة الميادين بعد معارك "داعش".

وطوق الجيش النظامي وحلفاءه منذ ايام تنظيم (داعش) في مدينة الميادين ابرز معاقله في جنوب شرق دير الزور .

وتشكل الميادين إلى جانب البوكمال الحدودية مع العراق آخر أبرز معاقل التنظيم في محافظة دير الزور، التي مازال يسيطر على اكثر من نصف مساحتها.

و تمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة, الذي استمر 3 سنوات, مدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

كما تمكن الجيش النظامي من العبور أيضا إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما, وسيطر على مساحات فيها.

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, التي يسيطر التنظيم على الجزء الأكبر منها منذ عام 2014، في وقت تقود قوات "قسد", بدعم من التحالف الدولي , هجومًا منفصلاً، لكن وتيرة تقدمها أبطأ من القوات النظامية.