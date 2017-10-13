بدأت القوات العراقية, يوم الجمعة، عملية عسكرية بهدف "استعادة" مواقعها في محافظة كركوك والتي استولى عليها الأكراد مستغلين هجوم تنظيم " داعش" في حزيران2014.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن ضابط في الجيش العراقي ,قوله أن القوات الاتحادية العراقية بدأت الجمعة عملية عسكرية باتجاه "استعادة" مواقعها التي خسرتها بعد أحداث حزيران2014 في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.

وأكد الضابط وهو برتبة عميد وموجود ضمن القوة جنوب مدينة كركوك "باشرت القوات المسلحة العراقية حركتها تجاه استعادة مواقعها قبل أحداث حزيران 2014"، في إشارة إلى المواقع التي استولى عليها الأكراد مستغلين هجوم تنظيم " داعش" وانهيار الجيش العراقي في حينه.

من جهته, أعلن مسؤول كردي رفيع المستوى أن القوات الكردية (البشمركة) نشرت وحدات مدججة بالسلاح داخل مدينة كركوك وحولها تحسبا لأي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب قوات الحكومة العراقية الاتحادية.

وقال هيمن هورامي كبير مساعدي رئيس الإقليم مسعود بارزاني في تغريدة على تويتر أن "قوات البشمركة مستعدة بشكل كبير للرد على أي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي" الفصائل المسلحة التي شكلت بهدف القتال إلى جانب القوات الحكومية ضد تنظيم " داعش".

وكانت القوات العراقية، أعلنت في 5 تشرين الأول الجاري ، استعادة قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، بشكل كامل من يد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك بعد أسبوعين من انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحريرها.

ويضع الاستيلاء على الحويجة التي تعتبر آخر معاقل الجهاديين القوات العراقية في مواجهة مباشرة مع مقاتلي البشمركة الأكراد الذين يسيطرون على كركوك وهي منطقة متعددة الأعراق تطالب كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بالسيادة عليها.

سيريانيوز