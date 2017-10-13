تابع الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر المصنفان أولاً وثانياً توالياً تقدمهما نحو نهائي مرتقب بينهما في دورة شنغهاي الصينية للتنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، ببلوغهما نصف النهائي.

وفي ربع النهائي، فاز نادال بصعوبة على البلغاري جريجور ديميتروف 6-4 و6-7و6-3، وفيدرر على الفرنسي ريشار جاسكيه، بمجموعتين نظيفتين، 7-5 و6-4، في لقاء استغرق ساعة و18 دقيقة.



وتفوق نادال، الحائز على 16 لقبا كبيرا، بشكل واضح على منافسه وكسر إرساله أكثر من مرة ليحقق الفوز في ساعتين ونصف الساعة ويكرر إنجاز الأسبوع الماضي عندما فاز على ديميتروف بمجموعتين لواحدة في الدور قبل النهائي لبطولة الصين المفتوحة.



وسيواجه نادال (30 عاما) في الدور المقبل الكرواتي مارين شيليتش الذي فاز في على الاسباني البرت راموس 6-3 و6-4.



ويسعى نادال إلى إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي كما فعل أعوام 2008 و2010 و2013 والتتويج بلقب بطل شنغهاي الوحيد الغائب عن خزائنه مع دورتي باريس وميامي.



أما فيدرر (36 عاماً) فلم يجد أي صعوبة لتخطي عقبة جاسكيه، المصنف 31 عالميا، حيث أتيحت له ثماني فرص لكسر إرساله، ونجح في الأمر، مرة بالمجموعة الأولى، واثنتين في الثانية، ليمنحاه الفوز باللقاء، وتحقيق الانتصار رقم 16 في تاريخ مواجهاته أمام جاسكيه، مقابل هزيمتين فقط.



وكانت آخر مواجهة بين اللاعبين تعود إلى عام 2015، عندما فاز فيدرير بثلاث مجموعات نظيفة، في أمريكا المفتوحة.



ولم يفز غاسكيه على فيدرر منذ عام 2011، وتغلب عليه مرتين فقط من أصل 17 مباراة جمعت بينهما حتى الآن.