قال الرئيس الايراني حسن روحاني أنه "على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان يعي ان الإتفاق النووي هو ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة بل اتفاق متعدد الأطراف"، مشيراً إلى أن " ليس بإمكان ترامب إلغاء الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي".

واضاف روحاني في خطاب له، أن "ترامب كال اتهامات غير صحيحة ضد الشعب الايراني، ولقد اتضح لشعبنا ان الحكومة الأميركية تتحرك ضد الشعب الإيراني والشعوب المظلومة في المنطقة"، مشدداً على ان "الشعب الإيراني لن ينحني أمام ديكتاتور ولا أمام أي قوة في العالم مهما كانت".

وأعلن الرئيس ترامب الجمعة رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه.

وأوضح روحاني انه " ليس بإمكان ترامب إلغاء الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن "الإتفاق النووي أكثر قوة مما كان يظن ترامب في حملته الإنتخابية".

وأكد أن "الدول الكبرى وقفت أما الموقف الاميركي وواشنطن تبدو أكثر انعزالية".

وأشار روحاني الى أنه "قلقون تجاه الصواريخ الإيرانية ولكن ماذا بالنسبة لأسلحتكم التي يستهدف بها الشعب اليمني"، مشدداً على ان "اليوم سنكون أكثر عزما على امتلاك الصواريخ والدفاع عن شعبنا ومصالحنا الوطنية".

يشار الى ان إيران والدول الست الكبرى، توصلت في نيسان 2015 إلى اتفاق لحل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك خلال المفاوضات النووية في سويسرا, صادقت عليه الامم المتحدة.

سيريانيوز