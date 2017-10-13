أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية, يوم الجمعة, أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

وذكرت وكالة ​(رويترز) أن وزارة الخزانة الأميركية​ أعلنت في بيان, عن "وضع ​الحرس الثوري الإيراني​ على قائمة العقوبات"، مشيرةً إلى "فرض عقوبات أميركية على 4 كيانات بينهم شركة صينية لعلاقتهم بالحرس الثوري".

وتوعدت إيران, في وقت سابق من يوم الجمعة, بالانتقام من أي عمل يستهدف قواتها المسلحة واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران سترد بقوة على أي عمل ضد قواتها المسلحة بما في ذلك قوات الحرس الثوري الإسلامي, مؤكداً أن إيران ستواصل تعزيز قواتها الدفاعية بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقع سابقاً على اتفاقية مع إيران حظيت بتأييد كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وبموجب الاتفاقية وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي دمرت اقتصادها.

ولا تزال واشنطن تفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها الصاروخي وبسبب اتهامات لها بأنها تدعم الإرهاب.

وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى وضع مزيد من الضغوط على الحرس الثوري الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة وما وصفته واشنطن بـ "نشاطاته الخبيثة" في الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الأمريكية فرضت في تموز الماضي عقوبات على 18 كيانا وشخصا لدعم الحرس الثوري الإيراني في تطوير طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية.

سيريانيوز