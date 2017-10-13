فتح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقات ضد رئيس مجلس إدراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي وذلك بتهمة رشوة الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكي من أجل الحصول على حقوق نقل بطولة كأس العالم عن عامي 2026 و 2030.

وأكد مكتب النائب العام في سويسرا في تصريحات خاصة لشبكة "بي بي سي سبورت" أنهم إتخذوا كافة الإجراءات الجنائية بناءً على ما إكتشفته أثناء التحقيق مع الثنائي فالكي والخليفي.



ووفقاً لما نقلته العديد من المصادر الصحفية فإن جيروم فالكي قد قبل إمتيازات كبيرة قدمها له الخليفي بشأن الإستحواذ على حقوق المباريات لبعض الدول بنهائيات كأس العالم في أعوام "2018، 2022، 2026، 2030".



وتم بيع حقوق نقل المونديال لشبكة قنوات " بين سبورتس " القطرية والتي يتولي الخليفي مسئولية مجلس إدارتها.



وخضع فالكي للتحقيق في سويسرا في شهر آذار بالعام الجاري وذلك في عملية مشتركة مع السلطات الفرنسية واليونانية والإسبانية والإيطالية.



كما تم إيقاف فالكي من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 12 عاماً تم تخفيضها الى عشرة أعوام بسبب سوء السلوك والتلاعب في بيع حقوق النقل التليفزيوني لبطولة كأس العالم لمنطقة البحر الكاريبي.