أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو يوم الجمعة أن إيران ”تخضع لأشد نظام للتحقق النووي في العالم“.

ونقلت وكالة رويترز عن أمانو قوله ان "الالتزامات المتصلة بالقضية النووية التي تضطلع بها إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة تُنفذ, في إشارة للاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وأعلن الرئيس ترامب في وقت سابق الجمعة رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه.

قال الرئيس الايراني حسن روحاني أنه على ترامب ان يعي ان الإتفاق النووي هو ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة بل اتفاق متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن ليس بإمكان ترامب إلغاء الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي.

يشار الى ان إيران والدول الست الكبرى، توصلت في نيسان 2015 إلى اتفاق لحل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك خلال المفاوضات النووية في سويسرا, صادقت عليه الامم المتحدة.

سيريانيوز