كشف مصدر خاص لسيريانيوز الجمعة عن دخول اليات مجنزرة عسكرية تركية من نقطة كفرلوسين بريف ادلب على الحدود السورية التركية.

واضاف المصدر ان وجهة هذه الاليات هي ريف حلب الغربي, دون ايراد مزيد من التفاصيل.

وكان مصدر خاص كشف مساء الخميس لـ"سيريانيوز" عن عبور عشرات الاليات يرجح انها تركية من طريق كفرلوسين عقربات باتجاه طريق اطمة- قاح في ادلب قادمة من معبر باب الهوى.

وأعلن الجيش التركي، يوم الجمعة، أن قواته بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب، تطبيقاً لاتفاق استانا، ليأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "سيريانيوز" من عبور آليات لمعبر باب الهوى باتجاه أطمة في ادلب.

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم اعتمادها عليها خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد.

وبموجب الاتفاق, يتم نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة على حدود ادلب, لمنع انتهاك الهدنة, الا ان "جبهة النصرة" تعهدت بمواصلة القتال ضد قوات النظام.

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.

سيريانيوز