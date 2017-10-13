لقي ستة جنود من الجيش المصري حتفهم ، إثر هجوم بمدينة العريش شمال سيناء، حيث ينشط مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونشرت وكالات بياناً للجيش المصري جاء فيه، "قامت عناصر إرهابية مسلحة مساء الخميس ، بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية".

وأضاف البيان "اشتبكت قواتنا معهم على الفور. ونتيجة تأثير نيران قواتنا لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عددا من القتلى والمصابين منهم. نتج عن الحادث استشهاد عدد ستة أفراد من قواتنا المسلحة".

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد ساعات من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

وكانت مدينة العريش شهدت هجوما كبيرا في أيلول الماضي قُتل فيه 18 من رجال الشرطة وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط برتبة عميد جراء انفجار عبوات ناسفة شديدة الانفجار استهدفت قافلة أمنية.

وتعرضت مواقع الجيش والشرطة المصرية منذ منتصف 2013 لهجمات عدة، أسفرت عن مقتل واصابة المئات، تبنتها جماعة "انصار بيت المقدس"، التي أعلنت في 2014 تبعيتها لتنظيم "داعش"، وتغير اسمها الى "ولاية سيناء".

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

سيريانيوز