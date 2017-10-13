أفادت وزارة الدفاع الروسية, يوم الجمعة, أن "450 مسلحا من منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية والعراقية المشتركة والخاضعة لواشنطن هاجموا مواقع للقوات النظامية السورية".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية , أعلنت "عن القضاء على معظم قوات "داعش" بعد أن شن 450 من مسلحيه قدموا من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة واشنطن هجوما على مواقع للقوات السورية".

وقال مدير إدارة العمليات للأركان العامة الروسية الفريق سيرغي رودسكوي ، أن الوضع في سوريا خلال الشهر الأخير تغير بشكل جذري, نتيجة الخطوات النشطة للقوات المسلحة السورية تقلصت المساحة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" بـ 5841 كيلومترا مربعا، وتم تحرير 142 بلدة من المسلحين.

وأكد رودسكوي أن "داعش" لا يزال يسيطر على نحو 14800 كيلومتر مربع، ما يمثل أقل من 8% من مساحة سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, قال يوم الخميس, أن "الجانب الروسي يتوقع من واشنطن تقديم توضيحات عبر قنوات عسكرية بشأن ظهور مسلحين في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الأمريكيين, مشيراً إلى أن "أشياء غريبة" تحدث في محيط التنف التي يظهر منها فجأة الدواعش بأعداد كبيرة .

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق من تشرين أول الجاري، أن قاعدة "التنف" تحولت إلى "ثقب أسود" على الحدود السورية الأردنية، محذراً من خطورة وضع النازحين في مخيم الركبان وتحولهم إلى درع بشري.

وكان الجيش النظامي فرض سيطرته على مقاطع كبيرة من الحدود السورية الأردنية ومناطق شاسعة من البادية بعد إلحاقه أضرارا كبيرا بداعش.

ويشار إلى أن القوات النظامية تحاول السيطرة على كامل الحدود السورية الأردنية، خاصةً بعد التقدم الأخير الذي أحرزته في المنطقة على خلفية انسحاب "جيش أحرار العشائر" بشكل مفاجئ.

سيريانيوز