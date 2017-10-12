تعرض لاعب المنتخب الأسترالي تيم كاهل لسيل من الانتقادات بسبب طريقة احتفاله بالهدفين الذين أحرزهما لمنتخب بلاده على المنتخب السوري الثلاثاء الماضي ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في عددها الصادر يوم الخميس ان "كاهل اشتهر بالتوجه نحو راية "الزاوية الركنية" وضربها مثل لاعب الملاكمة بعد تسجيله الأهداف في مرمى خصومه ,لكنه قام برفع يديه جانباً كالطائرة و الركض في الملعب بعد تسجيله الهدف الأول في المرمى السوري .

وأضافت الصحيفة أنه قام برفع يديه على شكل حرف T بعد احرازه هدف الفوز في الوقت الإضافي للجمهور ليتبين فيما بعد أن تلك الاحتفالية هي "مأجورة" للترويج لعلامة تجارية لإحدى شركات السياحة في استراليا المعروفة باسم "تريبديل".

وشكرت شركة تريبديل على حسابها عبر انستغرام سفير علامتها التجارية تيم كاهل بالقول "هل شاهدتم سفير علامتنا التجارية وهو يرفع يديه على شكل حرف T الخاص بنا؟شكراً كاهل" ليتفاعل اللاعب مع المنشور بنشر ايموشنات .

وقال المدير الإداري للشركة "انها ركيزة قوية للانطلاق نحو أشياء أقوى في المستقبل, شكرا كاهل أنت الرياضي الأفضل في البلاد".

ولم يلق تصرف اللاعب الاسترالي بحسب الاندبندنت قبولاً لدى المتابعين الذين علق أحدهم على الحادثة "كاهل مهتم فقط بالمال ,الاحتفال بالهدف ليس وقتاً للترويج لعلامة تجارية".

وخسر المنتخب السوري مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا أمام نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف وحيد، لينتهي مشوار نسور قاسيون في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بعد أن حققوا إنجازا تاريخيا.

يشار الى أن استراليا أصبحت على بعد مباراتين للتأهل الى كأس العالم و ستلتقي مع هندوراس المتأهل عن ملحق الكونكاكاف في 7 و 14 تشرين الأول القادم.