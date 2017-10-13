أطلقت محكمة تركية، مساء الخميس، سراح قائد مقاتلة تابعة للجيش النظامي ، سقطت جنوبي بولاية هطاي التركية الحدودية، في آذار الماضي، مع استمرار محاكمته.

وقالت وسائل إعلام تركية ان مصادر قضائية في هطاي قالت ان القرار صدر عن محكمة الجنايات الثالثة في هطاي.

وقبضت السلطات التركية في الرابع من آذار الماضي على قائد المقاتلة الذي قفز منها قبل أن تتحطم بريف قضاء أنطاكيا في هطاي.

وتضمنت إفادة قائد المقاتلة محمد صوفان للجهات المختصة حين القبض عليه، إنه "أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية السورية (غرب) لقصف مواقع في محافظة إدلب (شمال).

واستطرد موضحًا أن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية، ليتم اعتقاله من قبل السلطات المحلية بالولاية.

ويواجه صوفان البالغ من العمر 54 عاما، تهماً بانتهاك حدود تركيا والقيام بأعمال تجسس.

سيريانيوز