نشب حريق, يوم الأربعاء, في أضخم حقل نفط بالكويت, مما اسفر عن وقوع مصابين, قبل السيطرة عليه.

ونقلت وكالة (كونا) عن المتحدث الرسمي في شركة نفط الكويت مناحي العنزي قوله ان "الحادث نتج عنه إصابة أربعة أشخاص من عمال المقاول المشرف على مواقع العمل، بحقل برقان، الأكبر في البلاد ".

وسارعت الفرق المعنية من شركة نفط الكويت إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق ، والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة, بحسب المتحدث الرسمي.

ولم يتم ذكر أسباب اندلاع الحريق الذي طال الحقل النفطي.

يشار الى ان الكويت تعد رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.