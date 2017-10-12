قررت مصر تمديد حالة الطوارئ في البلاد، 3 أشهر أخرى, اعتبارا من غد الجمعة.

وجاء في قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي , ونشرته الجريدة الرسمية”تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من تشرين الأول“.

وكانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان الماضي، وأسفرا عن سقوط عشرات الضحايا.

وطبقا لقانون الطوارئ تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ الإجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن على كامل الأراضي المصرية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين.

سيريانيوز