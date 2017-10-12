قالت مصادر اعلامية ان وزير المالية مامون حمدان اصدر قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمجموعة غريواتي.

وتضمن القرار حجز جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري و10 أفراد من عائلته، في مقدمتهم والدة الأخوة غريواتي، صبرية السمان، واستهدف القرار 5 من أبناء "زهير غريواتي"، هم: عماد، عصام، حنان، بشار، محمد، فضلا عن زوجة "عماد غريواتي"، بشرى العلبي، و4 من أبنائهما هم: نور، زهير، فيصل، حمزة، علما أن الأخيرين (فيصل وحمزة) لم يبلغا عمر الـ 18 عاماً.

يأتي ذلك بعد أسابيع على أنباء عن قرار صادر عن السلطات الإماراتية في دبي تقضي بالحجز على أموال "غريواتي"، دون أن تصدر من العائلة أي تعليق حول تلك الأنباء.

وغادر عماد غريواتي سوريا منذ العام 2012 مستقراً في إمارة دبي ليجري في عام 2014 مفاوضات مع حكومة النظام السوري لبيع جميع ممتلكاته في سورية؛ حيث أشارت مصادر عن اتفاق تم بتسديد الديون على دفعات، غير أن غريواتي عمد بعد الاتفاق إلى بيع أغلب ممتلكاته ومن ثم انقطع عن السداد.

شغل عماد غريواتي منصب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية منذ إحداثه في عام 2006 وغرفة صناعة دمشق حتى عام 2012، بعدها قدم استقالته من منصبه دون ذكر الأسباب

ويمتلك غريواتي وعائلته شركات صناعية وتجارية وممتلكات متعددة المجالات في سوريا تمثلت في شركة غريواتي أوتو حازوا فيها على وكالات لعلامات تجارية عالمية في تصنيع السيارات مثل لاند روفر، جاكوار، فورد، كيا، ميركوري، لنكولن؛ كذلك كان من سلسلة ممتلكاتهم شركة أبناء زهير غريواتي للالكترونيات والكهربائيات، حيث كانت من أكبر مستوردي الأجهزة الكهربائية وأجهزة الإنارة.

كذلك مجموعة غريواتي؛ وكلاء لشركة "إل جي" الكورية العالمية للإلكترونيات المنزلية.

وتمتد الممتلكات الصناعية لتشمل؛ شركة غريواتي للمشاريع الصناعية؛ و معمل الكابلات السورية الحديثة وهو الأضخم في سوريا، و شركة بلاستيكا لإنتاج الحبيبات البلاستيكية؛ و الشركة السورية لصناعة السيارات السياحية؛ وشركة المحوّلات الحديثة.

إضافة إلى مشاركة عائلة غريواتي في مصنع ضخم لإنتاج الإسمنت مع مجموعة مستثمرين آخرين (المتحدة لصناعة الإسمنت).

ويعتبر عماد غريواتي من أبرز مؤسّسي شركة إعمار الشام؛ و من أبرز المساهمين شركة شام القابضة التي يملكها رامي مخلوف؛ وبنك الشرق سورية الذي يشترك فيه مخلوف أيضاً؛ و بنك الشام الإسلامي، كما كان غريواتي من مؤسسي قناة الدنيا الفضائية.