سقط عشرات الضحايا يوم الخميس جراء تفجير إرهابيي تنظيم “داعش” سيارة مفخخة في منطقة أبو فاس جنوب غرب الشدادي بريف الحسكة في تجمع للمدنيين الفارين من مناطق انتشار التنظيم الإرهابي في دير الزور.

وقالت وكالة سانا إن أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء من بين ضحايا التفجير الإرهابي الذي حدث مساء الخميس", مبينة أنه "بعد تفجير السيارة المفخخة وأثناء محاولة المدنيين الفرار من المكان تحسبا لاحتمال انفجار سيارة أخرى دخل المئات منهم في حقول مزروعة بالألغام ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات".

يشار الى انه سقط ضحايا, يوم الاربعاء, جراء 3 تفجيرات انتحارية قُرب مركز قيادة الشرطة في محيط شارع خالد بن الوليد بدمشق, في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).