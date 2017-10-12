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أمريكا تنسحب من منظمة اليونسكو اخر العام الحالي
أخبار العالم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اعتبارا من 31 كانون الأول.


وقالت الوزارة في بيان ان "القرار لم يتخذ بسهولة ويسلط الضوء على مخاوف الولايات المتحدة من تزايد ديون اليونسكو وضرورة إجراء إصلاحات جذرية في المنظمة ومن استمرار الانحياز ضد إسرائيل في اليونسكو".

وأضافت الخارجية أن واشنطن ستسعى "لتستمر على تواصل... بصفتها مراقبا بهدف المساهمة بآراء وخبرات الولايات المتحدة".

واليونيسكو (UNESCO)هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945 ,يوجد مقرها الرئيسي في باريس.

ولليونسكو أيضاً أكثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم. للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام. تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.

 

سيريانيوز
2017-10-12 14:28:26
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