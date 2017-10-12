أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الخميس, ان ازدواجية معايير الولايات المتحدة في محاربة الارهاب تؤدي لتفاقم التهديدات على الجنود الروس في سوريا.

وأوضح ممثل الخارجية الروسية , في تصريح لوكالة (سبونتيك),"إذا واصلنا تحليل الفكرة الأمريكية انطلاقا من هذه المواقف، فسنرى من جديد بوضوح المعايير المزدوجة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، التي تتسبب مرة بعد مرة بتفاقم المخاطر والتهديدات المحيطة بالعسكريين الروس".

وأضاف ان "واشنطن تحاول التشكيك بالثقة تجاه الذين يقاتلون إلى جانب قواتنا الجوية في سوريا ضد العدو المشترك أي ضد الجماعات الإرهابية".

ويأتي ذلك ردا على نية الولايات المتحدة الامريكية إدراج "الحرس الثوري" الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وهاجمت التصريحات الروسية الأخيرة سياسات واشنطن حيال سوريا, واتهمتها بالتظاهر بمحاربة الإرهاب, كما حملتها مسؤولية تخريب وإفشال العملية السياسية في سوريا.