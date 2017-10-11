سقط قتلى وجرحى, يوم الأربعاء, بتفجير انتحاري استهدف مقهى شعبي غرب منطقة الانبار في العراق.

واشار الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، في بيان، نشره موقع "السومرية نيوز", الى إن "انتحارياً يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه داخل مقهى شعبي في منطقة الدوارة في هيت، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين".

من جهته, قال مصدر أمني في محافظة الأنبا ر ان " عددا من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري في قضاء هيت غربي المحافظة."

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير, ولكن غالبا ما يتبنى تنظيم "داعش" التفجيرات السابقة التي كانت تستهدف مناطق عراقية.

وشهدت عدة مناطق بالعراق لاسيما العاصمة بغداد, اعمال عنف وتفجيرات , لكن خفت وتيرتها في الفترة الاخيرة, مع تمكن القوات العراقية من بسط سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش".