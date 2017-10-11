أعلن الاتخاذ الأوروبي, يوم الأربعاء, أن حجم الدعم الإنساني للاجئين السوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة وصل إلى 10 مليارات يورو. منذ بدء الأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريه فونتانا قوله, في محاضرة ألقاها في نقابة الصحافيين الأردنيين, ان “الاتحاد الأوروبي هو أكبر المانحين لسوريا والدول المجاورة لها ".

وكانت أكثر من 70 دولة تعهدت العام الجاري بتقديم 5.6 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين.

وأسفر النزاع في سوريا عن حدوث موجة لجوء الى دول الجوار السوري, فضلا عن تشريد الملايين داخل بلادهم,

ويعتبر لبنان من أكثر الدول التي تحملت عبئ اللاجئين السوريين، حيث يعيش فيه حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري، وهو ما شكل عامل ضغط اجتماعي واقتصادي.

و يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن - أكثر من ستمائة ألف لاجئ، في حين يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا أكثر من 1.5 مليون لاجئ.

وطالبت دول مجاورة لسوريا المجتمع الدولي بمزيد من الدعم لمواجهة أعباء الأعداد المتزايدة من اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في سوريا .